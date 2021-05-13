Бабусі Китаю підкорюють вершини інтернет-простору. 23 жінки в поважному віці об'єдналися у спільноту, канал якої уже нараховує понад 7 мільйонів підписників. Як вдалося досягти такої популярності та чим дивують шанувальників?

Усі ці жінки - учасниці спільноти "Модна бабуся". Щодо моди - безумовно, а ось на бабусь вони зовсім не схожі. Навіть попри те, що всі члени групи віком за 50 років "Модна бабуся" - товариство, що об'єднує зо двадцять жінок, які прагнуть довести, що пенсія - це не кінець активного життя, а лише рестарт.

Руан Яцин, ведуча відеоканалу "Пекінська дама":

Літні люди в наш час зовсім інші від попередніх поколінь. Ми гнучкі, усьому можемо навчитися. Молодь помиляється, коли думає, що пенсіонери вже ні до чого нездатні. Це геть не так! Насправді старші люди все знають і можуть.

"Модні бабусі" штурмують соціальні мережі Китаю. Знімають однохвилинні відео та ведуть прямі трансляції. У роликах жінки то дефілюють вулицями Пекіна, а то діляться мудрістю прожитих років. Їхню творчість відстежують уже мільйони людей.

Санг Сючжу, учасниця групи "Модна бабуся":

Коли я побачила себе на відео, то була дуже схвильована. Особливо, коли знати, що канал має багато шанувальників. У нас уже понад 7 мільйонів підписників. Від цього я завжди в піднесеному настрої і почуваюся дуже потрібною.

У своїх відео жінки також висвітлюють і проблеми суспільства та створюють соціальні ролики. Наприклад, в одній з їхніх робіт чоловік спробував вдарити свою дівчину в магазині, проте літня жінка стає на її захист. Завдяки таким роботам "модним бабусям" вже вдалося стати "інфлуенсерами" - так нині називають людей, думка яких має значення для певної аудиторії.

Руан Яцин, ведуча відеоканалу "Пекінська дама":

Я не очікувала, що стану "інфлуенсером" уже на старті проєкту. Ніколи про це навіть і не думала. Я вирішила почати знімати відео, коли просто сидіти вдома цілими днями вже набридло.

Та головне завдання "модних пенсіонерок" довести, що "краса не тільки для молодих" і життя людей поважного віку може бути змістовним, насиченим, чудовим.

Санг Сючжу, учасниця групи "Модна бабуся":

Думаю, літні люди мають жити так, як хочуть, і залишатися оптимістами. Не треба думати про те, скільки вам років. Наше гасло: Вік - це просто число.

"Модні бабусі" стали не лише частиною онлайн-культури, а й економіки. Це покоління людей поважного віку - перше, яке має вищу освіту. Вони добре знаються на технологіях і через свої канали вміють рекламувати, а отже, й продавати сотні товарів. Лише за минулий рік торги китайських пенсіонерів в інтернеті оцінили у понад 900 мільярдів доларів.