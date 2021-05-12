В среду, 12 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что на вакцинацию от коронавируса в Украине в ближайшее время могут пригласить людей, которые записывались через портал или приложение "Дія". Об этом он сказал на выездном заседании правительства в Черниговской области.

Данная инициатива уже поддержана руководством страны.

Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок.

Он добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.

В целом у нас есть договоренности уже более чем на 40 млн доз вакцины на этот год.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу выполнить цель по вакцинации от коронавируса 50% населения Украины до 24 августа.

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