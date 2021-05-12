Другу дозу вакцини в Україні вже отримали 1233 людини - повідомили у Мінохорони здоров'я. У відомстві також зазначили, що українців, які зареєструвалися на ін'єкції проти COVID-19 в застосунку "ДІЯ" - щепитимуть у суботу і неділю.

Натепер у електронній черзі на вакцинацію - понад пів мільйона українців. Також затвердили етапи впровадження електронних лікарняних: у пілотному форматі на базі двохсот медзакладів система запрацює з 1 червня. А вже з вересня оформити лікарняний онлайн - можна буде в усіх медичних закладах країни.