Национальная академия наук Украины представила данные о примерной смертности от коронавируса в стране. Так, летальных случаев от COVID-19 варьируются от 90 до 110 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Ученые отмечают, что такие данные взяты исходя из обновленных данных о смертности от COVID от Министерства юстиции Украины.

"Если предположить, что коэффициент недооценки постепенно снижался по мере перехода первой волны эпидемии во вторую, можно получить примерный диапазон смертности, связанный с пандемией (речь идет об учтенной смертности от коронавируса, неучтенной смертности и смертности, связанной с ограниченностью доступа к больницам), в 90-110 тысяч на сегодня. Эта оценка, вероятно, будет корректироваться в свете полных демографических данных", - отметили в НАН.

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