В Украине прогнозируют увеличение COVID-больных [ Редактировать ]
В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике. Это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников. Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины.
Также ожидается рост количества летальных исходов.
"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.
Ученые объясняют - хоть за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, однако в значительной мере это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.
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