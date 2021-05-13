После отвода части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

Об этом на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, он поблагодарил европейских партнеров за готовность оказать поддержку Украине не только на словах.

"Я рассказал министрам, что несмотря на анонсированный Россией отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, как и большое количество российских войск и боевой техники вдоль границ Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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