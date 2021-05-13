В Кремле прокомментировали поглощение "ДНР" и "ЛНР" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Россия не собирается поглощать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg.
Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась.
Песков подчеркнул, что "Россия занимает последовательную позицию по защите интересов русскоязычного населения" на Донбассе и что вопроса присоединения этих территорий к России на повестке дня в Кремле нет.
По информации Bloomberg, Европейский союз считает, что Россия пытается постепенно "поглотить" части восточной Украины, неподконтрольные Киеву.
В Брюсселе считают, что организация Москвой незаконных выборов на Донбассе и выдача паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" направлены на фактическую интеграцию этих образований в состав России.
В ЕС уверены, что предоставление автономии Донбассу может блокировать осуществление таких национальных задач Украины, как вступление в НАТО и Европейский союз.
Напомним, что 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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