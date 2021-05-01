Почти 100% получивших российское гражданство в прошлом году составляют выходцы из бывших стран Советского Союза, большинство из них - граждане Украины. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

Более 98% иностранных граждан, приобретших российское гражданство в 2020 году, составляют выходцы из бывших союзных республик - 640 тыс. человек. Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом.

В МВД России отчитались, что в 2020 году российское гражданство получили более 656 тыс. иностранцев, что на треть больше, чем годом ранее (497 тыс. человек).

Большинство получивших российское гражданство в 2020 году составляют граждане Украины (62%). В абсолютных цифрах это 404 тыс. человек.

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Очевидно, что большинство из них - жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей. В ноябре 2020 года главарь донецких боевиков Денис Пушилин сообщил, что более 170 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области получили гражданство России по упрощенной схеме.

В лидерах также оказались граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).

Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российский паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в России не менее 5 лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство.

Теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство - с 6 до 3 месяцев.

Граждане Казахстана и Украины могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

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Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников. Минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание - ред.), они могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства для них сокращаются.

Напомним, что МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство с дружественными странами.