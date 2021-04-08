Развязывание полномасштабных боевых действий на Донбассе со стороны Киева станет для Украины "началом конца". Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий со стороны Москвы переговоры по Донбассу, передает ТАСС.

Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок.

Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим, добавил представитель Кремля. По данным российских властей, к февралю 2020 года российские паспорта получили более 600 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Путин - ред.), устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту.

В Москве считают, что США, скорее всего, не толкают Зеленского к обострению конфликта на Донбассе.

Что касается влияния американского, я бы не сильно преувеличивал внешнее влияние. Конечно, так сказать, для этих молодых людей любая внешняя поддержка имеет значение, но не определяющее, все равно они руководствуются внутриполитическими соображениями... Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтоб он начал перестрелку с представителями Донбасса, скорее всего, этого нет.

В Кремле считают, что поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс вряд ли приведет к эскалации ситуации, но Киев "играет со спичками".

Я не думаю, что его (Зеленского - ред.) поездка на Донбасс будет связана с обострением... Сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, - это элемент той же игры.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.