В Киеве таксист устроил тройное ДТП [ Редактировать ]
В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Госпитализирован один человек.
По предварительной информации, таксист Uber на Hyundai пошел на разворот. При этом он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda. Два транспортных средства столкнулись. От удара Honda отлетела, столкнувшись с автомобилем Lada.
Женщину, которая была пассажиром автомобиля Lada, пришлось госпитализировать.
В момент аварии в Honda находилось двое восьмилетних детей. Они не пострадали.
ДТП спровоцировало пробку на дороге.
Напомним, что "Подробности" детально описали новые штрафы за нарушение ПДД, которые начали действовать в Украине.
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