В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Госпитализирован один человек.

По предварительной информации, таксист Uber на Hyundai пошел на разворот. При этом он не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda. Два транспортных средства столкнулись. От удара Honda отлетела, столкнувшись с автомобилем Lada.

Женщину, которая была пассажиром автомобиля Lada, пришлось госпитализировать.

В момент аварии в Honda находилось двое восьмилетних детей. Они не пострадали.

ДТП спровоцировало пробку на дороге.

Напомним, что "Подробности" детально описали новые штрафы за нарушение ПДД, которые начали действовать в Украине.