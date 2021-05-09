На трассе Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека, в том числе - ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ривненской области.

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Отмечается, что ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ривненском районе возле развлекательного заведения "Айвенго".

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших, в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Тернополем случилось жуткое смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением.

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