Бджолиний скандал: пасічники вимагають компенсацію від Укрпошти [ Редактировать ]
Масова загибель і дивовижне воскресіння. На Закарпатті - скандал через бджіл. Вісім мільйонів комах загинули під час транспортування машиною Укрпошти.
Пасічники тепер вимагають відшкодувати їм збитки. А на пошті здивували заявою, що мертві бджоли - ожили? Правду шукала Мар'яна Мартин.
Михайло Ломага, пасічник:
Це ящичок, стандартний ящичок, який кожен придбає для себе, для того, щоб відправити пчоли. Приходить на пасіку, бере рамочку, упаковує її акуратненько у фіксатори, повністю рамочка обсядена пчолою і він вміщає другу.
У таких бджолопакетах Михайло відправляє Укрпоштою сім'ї карпатських бджіл. Більше ніж 30 років чоловік займається їх розведенням. Усе фіксовано, надійно. Пакети з комахами долали тисячі кілометрів Україною чи за її межами і завжди без проблем. Та остання подорож для одинадцяти бджолиних сімей стала фатальною.
Михайло Ломага, пасічник:
Так задушити пчолу за два часа. Зварити її можна сказати. І сказати нам, що пчоли, ваші пчоли мертві, не гудуть. Так представник казав вчора в Ужгороді я кажу такого не може бути.
Загалом загинуло близько восьми мільйонів комах, які належали різним пасічникам. Більш як 300 бджолопакетів завантажили до обіду в місцевому відділенні Укрпошти в Іршаві до однієї машини. А вже за дві години господарі бджіл самі поїхали в Ужгород. Бо їм зателефонували і сказали, що комахи розлетілися.
Сергій Чоповдя, пасічник:
Бджолопакети, які мали стояти рівно так, були перекинуті догори ногами один бджолопакет розбився. Ми почали вигружати ці бджоло пакети і побачили, що там картина була печальна всі бджоли запарилися.
Пасічники вважають, що бджоли задихнулися, бо працівники пошти перевантажили машину. В Укрпошті те, що сталося, пояснили форс-мажорними обставинами. На наш електронний лист відповіли, що, мовляв, "такий інцидент стався вперше через різке підвищення температури до плюс двадцяти семи градусів.
А бджіл перевозили за всіма правилами". Доки ж Закарпатська дирекція Укрпошти з'ясовує деталі інциденту, пасічники у відчаї. Кажуть, 8 мільйонів бджіл - це майже пів мільйона гривень і рік роботи на пасіці.
Марія Лендель, пасічниця:
Я працювала зі своїм чоловіком один рік, щоб з прошлого року, цього року весною відправити людині бджолопакет. Ми вкладаємо і душу і тіло тут.
А ближче до вечора Укрпошта на своєму сайті написала, що мертві бджоли почали оживати. Ще й відео виклали. Мовляв, у ста вісімнадцяти ящиках із трьохсот - комахи живі.
Як можна пояснити воскресіння наразі невідомо. Пасічники чекають акти перевірки вантажу, щоб написати заяви на відшкодування. І сподіваються на справедливе розслідування та вирішення справи. Інакше, кажуть, підуть до суду.
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