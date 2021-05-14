Військовий злочинець Радован Караджич відбуватиме довічне ув'язнення у Британії [ Редактировать ]
Подробиці транспортування військового злочинця Радована Караджича до Британії ще узгоджують. Нагадаємо, Сполучене Королівство днями погодилося прийняти на свою територію екслідера боснійських сербів, якого засудили до довічного ув'язнення.
75-річний Радован Караджич доживатиме віку у Великій Британії. Але не в розкішному будинку в Челсі, а в одиночній камері у в'язниці. Суд над Караджичем відбувся ще 5 років тому, але досі не було визначено, де ж саме він відбуватиме покарання. І ось Лондон погодився взяти на утримання сумнозвісного арештанта до кінця його пожиттєвого терміну.
Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:
Караджич був засуджений і визнаний винним за геноцид у Сребрениці, це найтемніший момент у Європейській історії з часу Голокосту. І від самого початку його арешту і протягом суду Британія була залучена до цього процесу, зокрема один із суддів був британцем.
Початковий термін Караджича збільшили два роки тому - із 40 років за ґратами до пожиттєвого. Суд вирішив, що попередній вирок був надто м'яким, зважаючи на масштаб та систематичну жорстокість злочинів. Екс-політик був лідером сербських сепаратистів, які жили в Боснії та Герцеговині. Його визнали винним у причетності до вбивства понад 7 тисяч мусульман у Сребрениці та в облозі Сараєва, під час якої загинули близько 10 тисяч мирних жителів. Хоча сам Караджич ніколи не визнавав своєї провини.
Радован Караджич, колишній лідер боснійських сербів:
Замість того, щоб звинувачувати мене в тому, що сталося під час громадянської війни, мене потрібно нагородити, бо я зробив усе можливе, аби уникнути війни. Моя совість чиста.
Поки що невідомо, в яку саме британську в'язницю перевезуть арештанта. Наразі він досі перебуває в тюрмі ООН у Гаазі. Караджич стане не першим воєнним злочинцем, який відбуватиме покарання у Сполученому Королівстві. У в'язницях максимальної безпеки утримують експрезидент Ліберії Чарльза Тейлора та ісламістського бойовика з Малі Ахмада аль-Факі аль-Махді.
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