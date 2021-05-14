В пятницу, 14 мая, Греция открыла границы, в том числе для туристов. Об этом сообщает министерство туризма страны.

Отметим, что туристы не будут обязаны проходить карантин.

Ведомство обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами, а также открыты музеи.

В случае возобновления полетов для въезда в Грецию из Украины надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Также сообщалось, что Кипр с 1 марта открыл границы для граждан 56 стран.

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