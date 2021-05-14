Процедуру заочного ареста урегулировали: закон вступил в силу [ Редактировать ]
В пятницу, 14 мая, в Украине окончательно урегулировали процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". В силу вступил соответствующий закон. Документ днем ранее был опубликовали в издании "Голос Украины".
Закон вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса, регулирующие:
- основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого;
- вопрос ареста при отсутствии подозреваемого, обвиняемого;
- основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.
Ранее для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, его нужно было объявить в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.
Прописано два основания для объявления розыска подозреваемого:
- если местонахождение подозреваемого неизвестно;
- если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.
Разрешено рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.
В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.
В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.
Специальное досудебное расследование проводят на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается:
- на временно оккупированной территории;
- в России;
- и/или объявлен в международный розыск.
При этом судья отказывает в ходатайстве о проведении такого расследования, если прокурор/следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.
В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или его доставили в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.
Ранее мы писали, что у Зеленского надеются, что Украину пригласят на саммит НАТО.
Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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