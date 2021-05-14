"Новые течения в живописи, - отмечает Александр Ангерт, - отличаются использованием компьютеров и других технологических средств, которые манипулируют закодированной в цифровом виде информацией, позволяя интенсивно исследовать виртуальную среду, что открывает для современных творцов поистине безграничные возможности".

Современное цифровое изобразительное искусство Александр Ангерт рассматривает как отражение художественно-коммуникационной парадигмы постмодерна. Кризис модернизма и новые критерии постмодернистской художественности в полной мере отразились в концепциях симулякра и ризомы как философски-концептуального обоснования компьютерной графики и анимации.

Александр Ангерт описывает трансформацию восприятия искусства: от рефлексии как способа интерпретации художественного произведения к принципу удовольствия от изображаемого. Как нельзя лучше этот принцип удовольствия демонстрирует цифровая фотография, используемая в рекламе, а также тот абстрактно-геометрический минимализм, что повсеместно встречается в визуализациях электронных музыкальных композиций.

Еще одним признаком трансформации восприятия, которую анализирует Александр Ангерт, является антропологический сдвиг интерпретации цифрового искусства, что выражено в таких его течениях, как: генеративная эстетика, "искусство искусственного интеллекта", а также те арт-объекты, что в настоящее время производят нейросети (и здесь, разумеется, пальма первенства принадлежит Google).

Александр Ангерт: интерактивная художественная виртуалистика

В философско-культурологическом смысле аналогом этому антропологическому сдвигу Александр Ангерт называет эстетические стратегии постгуманизма и трансгуманизма. В изобразительном искусстве они иногда принимают вид модификации и киборгизации индивидуального сознания и тела. Например, биоарт для этого активно использует различные нейроинтерфейсы и, в целом, различные биотехнологии. Сюда же относится и экологическое искусство, инвайронмент, как попытка поставить в центр творческих интенций художников не человека, а окружающую его биосферу.

Интерактивная художественная среда современного цифрового искусства позволяет работать над произведением многим художникам одновременно. Александр Ангерт раскрывает процесс смещения цели искусства от конечного результата как законченного произведения к процессуальности, что характеризует все "Новое медиа искусство":

мультимедийные фестивали;

видеоарт;

виджеинг;

цифровая инсталляция;

трансмедийные повествования;

полнокупольные программы.

Признаком "Медиа арт", утверждает Александр Ангерт, становится постсимволическая форма коммуникации сетевого искусства, когда взаимодействие между пользователями осуществляется с помощью целых информационных блоков - мемов, представляющих собой медиавирусы.

Также еще одной важной характеристикой новых направлений в искусстве становится их игровой характер, благодаря чему видеоигры наконец приобрели институциональный статус произведений изобразительного искусства, порождая такие новые направления, как гейм-арт и моддинг. Здесь основной прогнозируемой тенденцией является слияние социальных сетей и многопользовательских онлайн-видеоигр. Но уже на данный момент, сообщает Александр Ангерт, в большинстве стран Западной Европы, а также в США и Японии видеоигры рассматриваются как отдельное самостоятельное направление внутри цифрового изобразительного искусства. Александр Ангерт напоминает, что подобный институциональный путь становления от средства развлечения к серьезному направлению искусства переживала в начале XIX века фотография.

Трансформация направлений современного изобразительного искусства

При этом в видеоиграх очевидна неомифологическая тенденция развития массовой культуры и процессы ее архаизации. В структуре нарратива и семантике зрительных инвариантов современного кинематографа и видеоигр воплощены архетипические мифологемы. Александр Ангерт высказывает предположение о том, что художественно-выразительные средства видеоигр, такие, как иммерсия, симуляция, темпоральность и топология приобретают дальнейшее развитие в контексте процессов ремифологизации искусства, характерных для постмодернистской культурной ситуации.

Реализм как одно из основных художественных направлений цифрового изобразительного искусства ориентирован на тенденцию воплощения концепции мимесиса в виртуальном пространстве. Возвращение этого понятия классической античной эстетики в постклассическую культуру XXI века обусловлено высочайшей степенью психологической достоверности художественной среды виртуальной реальности, что и является предельным воплощением концепции мимесиса. Реализация концепции мимесиса, замечает Александр Ангерт, также очевидна в технологиях цифрового сканирования: актеры и объекты переносятся из "реального мира" в пространство фильмов и игр. Поэтому живопись в виртуальной реальности представляется многим теоретикам средством преодоления постмодерна. Огромную роль играет здесь нейроэстетика, которая вплотную занимается вопросами восприятия художественных образов в цифровой среде.

Сюрреализм, как еще одно направление современного цифрового изобразительного искусства, выражен в стремлении к техническому совершенству исполнения и, опять-таки, натуралистической достоверности изображения. В его основе лежит "Венская школа фантастического реализма", и, безусловно, ему принадлежит огромный поток произведений в духе "магического реализма". Александр Ангерт обращает внимание на очевидную апелляцию к образам и техникам первобытного искусства пещерной живописи просматривается в таких современных направлениях, как неосюрреализм и, особенно, Visionary Art.

Концептуализм также пережил трансформацию в качестве художественного направления цифрового искусства: черты архаического ритуала просматриваются в контексте семантики перфоманса и хэпенинга. Однако главным течением внутри постконцептуализма как художественного направления, полагает Александр Ангерт, в настоящее время, несомненно, является Science Art как высшая его форма.

В так называемом "научном искусстве", также активно использующем интерактивную виртуальную среду, нашла свое воплощение концепция объединения дискурсивного и интуитивного познания в картезианской эстетике рациональности и достоверности. Science Art, уверен Александр Ангерт, явно находится за горизонтом постмодернизма, обозначая собой перспективы формирования новой полистилистической художественной парадигмы, где происходит интеграция науки, технологии и мифа.