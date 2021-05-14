В Киеве открылось первое легальное казино [ Редактировать ]
В пятницу, 14 мая, в пятизвездочном отеле InterContinental-Kyiv открылось первое в столице легальное казино под названием Billionaire Casino.
Первую в Украине лицензию для открытия наземного казино в Киеве получила компания ООО "Биллионаре казино компани", сообщают "Українські Новини".
Отмечается, что в пяти залах казино площадью более 500 квадратных метров расположено 16 игровых столов и 50 слотов.
"Уже в мае мы ожидаем посетителей со всей Украины и туристов из других стран. Мы хорошо понимаем, что такое премиальный уровень заведения, и уверены, что все наши гости смогут оценить первоклассный сервис, комфорт и истинное наслаждение от игры в Billionaire casino уже в ближайшее время", - сказал client service director Billionare Casino Андрей Пархоменко.
Известно, что гостям казино будут доступны дополнительные сервисы: бронирование номеров в отеле, трансфер на авто премиум-класса и др.
В связи с пандемией коронавируса официальную вечеринку в честь открытия казино решили не устраивать.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал закон о легализации казино. Также сообщалось, что в Украине выдали первую лицензию на онлайн-казино.
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