Сьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату цього року запровадила Верховна Рада.

Вже понад двом із половиною тисячам українців Ізраїль присвоїв звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. І досі тисячі рятівників залишаються невизнаними й невідомими.

Тож до пам'ятної дати Національний музей історії України спільно з Українським інститутом національної пам'яті презентує відео 26 історій порятунку з усіх регіонів, зроблених на основі документальних фото.