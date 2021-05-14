Їхав нібито до стоматолога, а привіз майже три кілограми кокаїну. В аеропорту Бориспіль СБУ вилучила наркотики в іноземця. За цінами чорного ринку - товар коштує щонайменше 11 мільйонів гривень.

Чоловік прилетів з Латинської Америки - начебто на прийом до стоматолога. Наркотики знайшли в його особистих речах. За даними служби безпеки, іноземець планував продати кокаїн місцевим наркодилерам.