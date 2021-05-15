Зеленский объяснил, почему Украина точно будет в Евросоюзе [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и заявил, что Украина рано или поздно точно будет в Европейском Союзе. Об этом он написал в Twitter.
Украина - это Европа. И мы -европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС.
Ранее в интервью французской газете Le Figaro во время визита в Париж Владимир Зеленский заявил, что НАТО и Евросоюзу уже пора принять Украину в свой состав.
Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО.
По словам Зеленского, сейчас настал момент "перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО".
Напомним, что 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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