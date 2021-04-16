НАТО и Евросоюзу уже пора принять Украину в свой состав. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью газете Le Figaro.

Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО.

По словам Зеленского, сейчас настал момент "перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО".

Если ЕС и Эмманюэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям.

Он выразил сожаление по поводу того, что у Макрона лучше складываются отношения с президентом России Владимиром Путиным, а не с ним, особенно "в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке".

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​Отвечая на вопрос, "мертв ли "нормандский формат" переговоров", Зеленский ответил:

Я думаю, что Эмманюэль Макрон способен поддержать его существование на искусственном дыхании. Но, честно говоря, я считаю, что этот процесс остановился. Часть этого организма не желает более двигаться вперед, так как Россия все блокирует. ...Главный вопрос сейчас - хочет ли Россия прекратить войну.

Напомним, что в пятницу, 16 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце. К ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Они обсудят ситуацию на Донбассе и военную активность России у границ Украины.

Ранее "Подробности" писали о том, что в МИД Франции намекнули, что Украине "не светит" членство в ЕС.