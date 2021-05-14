СНБО принял санкции против 111 криминальных авторитетов - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.
Соответствующее решение было принято в пятницу, 14 мая, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.
По словам Зеленского, к иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, будут применены следующие ограничения:
- блокировка активов;
- запрет въезда;
- невозможность приобретения гражданства;
- принудительное выдворение.
Также эти же санкции были наложены на 557 так называемых воров в законе. Как отметил гарант Конституции, часть этих людей сейчас находятся за пределами Украины.
"Одним словом, тем, кто не в Украине, - нечего бояться, а тем, кто в Украине, - нечего приезжать. Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим - прощайте", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Из них две зарегистрированы в России.
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