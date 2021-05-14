Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 14 мая, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

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По словам Зеленского, к иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, будут применены следующие ограничения:

- блокировка активов;

- запрет въезда;

- невозможность приобретения гражданства;

- принудительное выдворение.

Также эти же санкции были наложены на 557 так называемых воров в законе. Как отметил гарант Конституции, часть этих людей сейчас находятся за пределами Украины.

"Одним словом, тем, кто не в Украине, - нечего бояться, а тем, кто в Украине, - нечего приезжать. Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим - прощайте", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Из них две зарегистрированы в России.

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