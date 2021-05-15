Війна за референдум. Шотландія вимагає від Лондона дозволу на проведення ще одного голосування щодо незалежності.

Чи дійде справа до суду і які підстави для нового референдуму?

Це вперше після брекзиту у Шотландії обрали новий склад парламенту. І найбільшу підтримку виборців знову отримала національна партія. Її головна передвиборча обіцянка - здобути незалежність від Великої Британії. Тож саме цим політики збираються зайнятися насамперед.

Нікола Стерджен, перша міністерка Шотландії:

Вимога проведення іще одного референдуму не може бути зображена як моє бажання чи бажання Шотландської національної партії. Це зобов'язання, дане людям депутатами партії, яких вибрали до нашого парламенту. Це вибір регіону.

Попередній референдум щодо незалежності відбувся 7 років тому. Тоді проти відокремлення від країни проголосували 55% шотландців. І Лондон закрив це питання щонайменше на наступні 20 років.

Але шотландські націоналісти вважають, що з'явилася нова підстава для проведення референдуму - брекзит. Бо він кардинально змінив хід історії країни. Тим паче, що більшість шотландців проголосували за те, аби залишитися у складі Євросоюзу. Тож план регіональної влади - вийти зі складу Британії та повернутися до європейської сім'ї.

Втім прем'єр країни не втомлюється повторювати тверде "ні" референдуму.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я вважаю, що більшість людей у Шотландії і більшість людей по всій Британії вважають, що зараз не час проводити референдум. Адже ми лише почали разом виходити з пандемії, зараз не час для нерозсудливого та безвідповідального другого референдуму. Поготів, що один вже відбувся кілька років тому.

Без згоди Лондона референдуму не буде, - обіцяє лідерка Шотландії. Вона хоче законного та визнаного усім світом голосування. І не збирається повторювати долю іспанської Каталонії. Але й здаватися Единбург не поспішає.

Лінн Бенні, доктор політичних наук університету Абердина:

Наразі немає очевидного передбачуваного шляху щодо розв'язання цього питання. І це те, що робить шотландську політику такою цікавою та інтригуючою. По суті, ми маємо зіткнення двох влад - регіональної та центральної. І дуже цікаво подивитися як вирішиться цей демократичний затор.

Найімовірніше, що долю нового референдуму визначить Верховний суд. Щоправда, невідомо на скільки затягнеться процес. Наразі регіональний уряд сподівається провести нове голосування з незалежності вже за два роки.

Хоча навіть якщо референдум все ж відбудеться, не факт, що ідея сепаратизму набере більше підтримки. Поки приблизно порівну шотландців виступають "за" і "проти" відділення від Британії.