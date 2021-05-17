С учетом новых вызовов государство обязано обеспечить детям высокий уровень защиты их прав и интересов в цифровом пространстве, при этом сохранив и создав дополнительные возможности получения полезной, качественной и необходимой информации при использовании информационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

"Пандемия Covid-19 и соответствующие ограничительные меры привели к увеличению количества времени пребывания детей в цифровом пространстве. Более 1,5 млрд детей по всему миру были вынуждены приспосабливаться к новым реалиям, включая дистанционное образование. Согласно докладу Европейской комиссии, в результате пандемии дети проводят в цифровом пространстве от 6 до 7,5 часов в день, причём больше половины этого времени связано со школьной деятельностью. Как следствие, они стали чаще сталкиваться с негативным контентом в интернете", – отметила народный депутат.

Юлия Левочкина также обратила внимание, что 28 апреля 2021 года Комитет министров Совета Европы принял Декларацию о необходимости защиты частной жизни детей в цифровом пространстве. В контексте пандемии Covid-19 Комитет министров призвал государства-члены усилить меры защиты при обработке персональных данных детей, в частности, данных о состоянии здоровья и данных из образовательных учреждений. Также Комитет министров напомнил, что ИКТ являются для детей важным техническим средством, но одновременно с этим их использование может порождать риски – сексуальное насилие и эксплуатацию в интернете, дискриминацию, буллинг, сталкинг и другие формы преследования.

"В контексте защиты Украиной прав ребёнка в цифровом пространстве стоит отметить, что, к сожалению, на сегодня правительством так и не принято обещанной комплексной национальной стратегии. Хотя соответствующий проект выносился Министерством цифровой трансформации на обсуждение общественности в 2020 году. В марте 2021 года Министерство образования и науки Украины обращало внимание на увеличение количества случаев небезопасного поведения детей в цифровом пространстве, угрожающих их жизни и здоровью. МОН опубликовало рекомендации "Безопасность детей в цифровом пространстве» для педагогических работников и родителей. Вместе с тем, новые реалии и новые вызовы требуют комплексного и многоуровневого подхода в области защиты детей в цифровом пространстве", – резюмировала Юлия Левочкина.

Напомним, ранее Юлия Левочкина сообщала, что Украина не выполнила Стратегию Совета Европы по правам ребёнка на 2016-21 гг. В частности, Стратегия Совета Европы определяет пять приоритетов для 47 государств-членов организации относительно гарантирования прав детей. Это равные права и возможности, участие детей в принятии решений, жизнь без насилия, дружественное к ребёнку правосудие, права ребенка в цифровой среде.