Живий і неушкоджений. Екс-суддя Микола Чаус, який зник у Молдові знайшовся. На відео, яке з'явилось в мережі чоловік стверджує що він здоровий, і перебуває в безпечному місці, втім де саме не каже. Чаус наполягає, що його дійсно викрадали, утім ще в 2016 році, і змушували перебувати в Молдові.

А найближчим часом екс-суддя збирається повернутися до України. Натомість адвокат Миколи Чауса Олександр Вишневий впевнений, його підзахисного тримають в полоні і змусили записати це відео.

Микола Чаус, колишній суддя Дніпровського районного суду Києва: