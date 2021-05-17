Екс-суддя Микола Чаус заперечив своє викрадення [ Редактировать ]
Живий і неушкоджений. Екс-суддя Микола Чаус, який зник у Молдові знайшовся. На відео, яке з'явилось в мережі чоловік стверджує що він здоровий, і перебуває в безпечному місці, втім де саме не каже. Чаус наполягає, що його дійсно викрадали, утім ще в 2016 році, і змушували перебувати в Молдові.
А найближчим часом екс-суддя збирається повернутися до України. Натомість адвокат Миколи Чауса Олександр Вишневий впевнений, його підзахисного тримають в полоні і змусили записати це відео.
Микола Чаус, колишній суддя Дніпровського районного суду Києва:
Касательно похищения хочу сказать, что оно действительно было, но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо мои друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами ответить на все вопросы.
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