Охотники за НЛО обнаружили следы пребывания инопланетян на ближайшей к Солнцу планете - Меркурии. Они заметили старинный космический корабль, который находится в центре кратера планеты.

Об этом сообщает The Sun.

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Ученый, опубликовавший фото, считает, что древний корабль мог перемещаться с места на место.

"Сегодня я обнаружил структуру внутри кратера на планете Меркурий. У нее есть три длинных сегмента. Каждая часть находится рядом с другой. На карте NASA указаны размеры - 2,5 км в ширину и 2,5 км в высоту. Это огромное сооружение.

То , как оно лежит, и то, как три сегмента расположены бок о бок, заставляет меня думать, что это корабль, который может перемещаться с места на место", - отметил Скотт К. Уоринн.

Опубликованные изображения вызывают очень много вопросов у ученых. Например, куда летели капитан с командой. Специалисты предполагают, что у них должна была быть специальная подземная база. Также возникает вопрос, почему они покинули корабль именно здесь.

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