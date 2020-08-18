На Меркурии обнаружили "корабль инопланетян" (фото) [ Редактировать ]
Охотники за НЛО обнаружили следы пребывания инопланетян на ближайшей к Солнцу планете - Меркурии. Они заметили старинный космический корабль, который находится в центре кратера планеты.
Об этом сообщает The Sun.
Ученый, опубликовавший фото, считает, что древний корабль мог перемещаться с места на место.
"Сегодня я обнаружил структуру внутри кратера на планете Меркурий. У нее есть три длинных сегмента. Каждая часть находится рядом с другой. На карте NASA указаны размеры - 2,5 км в ширину и 2,5 км в высоту. Это огромное сооружение.
То , как оно лежит, и то, как три сегмента расположены бок о бок, заставляет меня думать, что это корабль, который может перемещаться с места на место", - отметил Скотт К. Уоринн.
Опубликованные изображения вызывают очень много вопросов у ученых. Например, куда летели капитан с командой. Специалисты предполагают, что у них должна была быть специальная подземная база. Также возникает вопрос, почему они покинули корабль именно здесь.
Ранее сообщалось, что над Японией заметили необычный НЛО.
Также мы писали о том, что в NASA показали марсианский "обвал".
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