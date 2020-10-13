Приверженцы теории заговора считают, что человечество находится на пороге великого открытия о внеземных цивилизациях, но власти, якобы, скрывают от нас правду. Но есть и скептики, которые не верят в подобное. К последним относится основатель SpaceX Илон Маск – на днях он высказал свое мнение относительно пришельцев из космоса.

Илон Маск утверждает на своей странице в Twitter, что доказательств посещения Земли инопланетянами на данный момент нет. А видеозаписи присутствия НЛО на YouTube выглядят очень нечеткими и неубедительными.

Маск поднимает веский вопрос. У подавляющей части населения Земли есть смартфоны, оснащенные фотокамерами – не должно ли увеличиваться количество свидетелей пришельцев? Но этого не происходит, а видеозаписи будто специально делают низкого качества, чтобы невозможно было на них что-либо различить.

Также расстояния между планетными системами слишком большое, чтобы гипотетический внеземной космический корабль долетел к нам с живым экипажем.

Известный правительственный информатор Эдвард Сноуден в интервью с Джо Роганом в конце 2019 года признался, что даже с его доступом к информации, принадлежащей ЦРУ, АНБ и военным, он не смог найти никаких убедительных доказательств, указывающих на присутствие на Земле инопланетян.

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Однако отсутствие доказательств не означает, что на планете не происходят необъяснимые встречи с НЛО. Сноуден все же признался, что "вероятно, есть что-то необъяснимое". Ведь недавно Пентагон раскрыл документы и видеозаписи, которые касаются встреч пилотов с НЛО – ведомство признает, что эти неопознанные летающие объекты внеземного происхождения.

В свою очередь, астрономы изучили миллионы звезд на наличие признаков инопланетной жизни и ничего не нашли.

Проект [email protected], в котором использовались распределенные вычисления для анализа данных с радиотелескопов, был закрыт в начале этого года после того, как работал с 1999 года – за 20 лет так и не было обнаружено ни единого убедительного доказательства о существовании инопланетян.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Дональд Трамп заявил, что знает "много интересного" об НЛО, но рассекречивать рано. Также недавно с борта МКС сняли группу НЛО.