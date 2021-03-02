Гигантский НЛО ужаснул пользователей Google Карт (фото) [ Редактировать ]
Источник: Pexels
Ошеломленный пользователь Reddit заметил что-то вроде инопланетного корабля, парящий в небе над городом Очопи в округе Кольер, штат Флорида. О своем наблюдении в Google StreetView пользователь поделился с сообществом.
На снимке видно, как из облаков выглядывает летающий объект в форме гигантского блюдца.
Бабочку приняли за НЛО
Однако, если увеличить и детально рассмотреть загадочное явление, становится понятно – это оптическая иллюзия и внеземной объект оказывается обычной бабочкой.
В момент фотографии, порхающая рядом с камерой бабочка была запечатлена в полете, а система искусственного интеллекта, сшивающая фотографии, смешала ее с ближайшим облаком. В результате получился оптический эффект, будто это не насекомое, а гигантский НЛО, вылетающий из облаков.
Выяснилось, что это не НЛО, а обычная бабочка / Фото: Reddit
Подобные ситуации, когда пользователи паникуют зря, не редкость. Недавно был случай, как возле штаба NASA "припарковалась" тарелка НЛО. В небе над Японией тоже был замечен странный неопознанный летающий объект, который даже комментировали местные чиновники.
В то же время, Пентагон все же признал существование НЛО – они до сих пор не могут объяснить этот феномен.
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