Кадровые перестановки в правительстве – это косметические меры, призванные предотвратить социальный взрыв в обществе. В отставку надо отправлять все непрофессиональное правительство, которое не в состоянии выполнить свою работу, а не увольнять министров по одному.

Об этом 18 мая в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Этот Кабинет министров профессионально непригоден. Правительство не знает, что делать с экономикой, как поддержать бизнес, как наладить производство вакцин. Оно не может обуздать инфляцию, решить проблему безработицы и обнищания людей. Очередная кадровая "чехарда", перестановки стульев в Кабмине ничего не дадут. Поиск крайних – это политический трюк, чтобы на кого-то списать все просчеты и снизить уровень недовольства в обществе. Позиция нашей фракции последовательна: исполнительную власть, которая провалила работу, нужно полностью менять", – подчеркнул политик.

По мнению Юрия Бойко, парламенту сейчас пытаются навязать ложные приоритеты деятельности, сделать его заложником кулуарных договоренностей.

"Власть сейчас полностью перепутала приоритеты. Вместо рассмотрения важных для людей вопросов парламент заставляют принимать решения, надиктованные внешними кредиторами. Происходят какие-то кулуарные договоренности, организуют экстренные "внеочередные сессии", чтобы получить еще одну кредитную дозу. Так очень скоро получение транша от МВФ станет национальным праздником. Это позор для страны, и мы в этом участвовать не будем", – заявил оппозиционер.

По словам Сопредседателя оппозиционной фракции, у ОП-ЗЖ другое видение приоритетов работы Верховной Рады. В первую очередь на повестке дня должны стоять вопросы, решения которых уже давно ждет и требует украинское общество.

"У нашей фракции была принципиальная позиция: внеочередные заседания в период карантина, когда людей ограничивают в правах, должны иметь вескую причину. Если в повестке дня не стоит закон о снижении тарифов, нет постановления о борьбе с ковидом, о мерах по обеспечению мира на Донбассе, то ОП-ЗЖ в таких заседаниях участвовать не будет. Такое отношение к проблемам людей оскорбительно и недопустимо", – отметил Юрий Бойко.