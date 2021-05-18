Если вы стремитесь поддерживать отличную форму и оставаться здоровым человеком, важно уделять большое внимание питанию. Команда из нескольких диетологов рассказала, от каких продуктов лучше отказаться, если не хотите разрушить свое тело, передает newsyou.info.

Хлопья на завтрак

Этот пункт может многих удивить. Многим хлопья представляются вариантом хорошего и полезного завтрака. Однако, по словам диетолога Алисии Галвин, в большинстве таких продуктов присутствует сахар, искусственные подсластители и красители.

Галвин советует прочитать этикетку, прежде чем покупать большую коробку. Убедитесь, что количество сахара там минимально, а вот клетчатки и белка достаточно.

Фруктовые соки и смузи

Фруктовый сок, смузи в бутылках или даже подслащенный чай со льдом, могут быть столь же вредными, как и газированные напитки. И потенциальные негативные эффекты выходят далеко за рамки кариеса и увеличения веса.

По словам диетолога Дианы Гариглио-Клелланд, существует связь между употреблением сладких напитков и риском сердечно-сосудистых заболеваний, что повышает вероятность сердечного приступа и инсульта.

Мясо на гриле

Уже приготовились к сезону шашлыков? Возможно стоит пересмотреть подход к отдыху на природе. Мясо, приготовленное на гриле при высокой температуре, может быть источником полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и гетероциклических аминов (ГКА), которые считаются потенциальными канцерогенами.

По словам диетолога и доктора Холли Кламер, свести к минимуму ущерб можно несколькими способами: выбирайте более постное мясо, которое требует меньшего времени приготовления.

"Прежде чем выкладывать мясо на гриль, как следует его замаринуйте. Маринад выступает в роли дополнительного защитного слоя, а также сокращает время приготовления", - подчеркивает Кламер.

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