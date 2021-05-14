Литва предоставит Украине вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Правительство Литвы согласовало выделение 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства. Украина получит половину из них - 100 тысяч доз.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.
"Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис.
Отмечается, что вакцины также будут предоставлены Грузии (15 тысяч доз) и Молдове (11 тысяч доз).
Ранее сообщалось, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.
Также мы писали о том, что наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield.
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