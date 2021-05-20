У ТКГ підтвердили гарантії безпеки для розблокування пунктів пропуску "Щастя" та "Золоте" [ Редактировать ]
У Тристоронній контактній групі підтвердили гарантії безпеки для розблокування пунктів пропуску "Щастя" та "Золоте". Координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш заявив, що готовий відвідати ці пункти й перевірити виконання умов для їхнього відкриття.
Також українська сторона запропонувала узгодити план розмінування, щоб допустити ремонтні бригади до важливих для життя людей об'єктів.
Нагадаємо, зараз заблокованими з боку ворога залишаються 5 пунктів пропуску: "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". Працюють КПВВ "Станиця Луганська" - щоденно і "Новотроїцьке" - двічі на тиждень: у понеділок і п'ятницю.
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