Криптовалюта Bitcoin пробила новый минимум - 34 тыс. долларов. Падение до такого уровня происходит впервые с февраля. За последние сутки биткоин потерял в цене 25%.

По данным CoinDesk, 19 мая к 16:22 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 33 тысяч долларов. Падение спровоцировало сокращение рыночной капитализации биткоина до 698 млрд долларов (41,6% от общей капитализации всех криптовалют). На пиках капитализация биткоина превышала миллиард долларов.

Читайте также Биткоин начали добывать на древних компьютерах Commodore 64

Примечательно, что падает не только биткоин. Так, Ethereum, который еще недавно бил ценовые рекорды, за сутки потерял и вовсе 37% стоимости и упал до 2190 долларов за монету.

Ранее сообщалось, что биткоин рухнул до трехмесячного минимума из-за заявлений Маска. Инвесторы начали продавать криптовалюту после того, как глава компании намекнул на выходных, что автопроизводитель рассматривает или, возможно, уже продал некоторые из своих биткойн-холдингов.

Также мы писали о том, что редчайший металл на планете дорожает быстрее биткоина. Особенность металла в том, что большая его часть получается при добыче палладия или платины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.