Биткоин рухнул до трехмесячного минимума из-за заявлений Маска [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, курс криптовалюты Bitcoin упал до трехмесячного минимума на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска.
Стоимость биткоина опустилась до 42 185 долларов, сообщает Reuters.
Отмечается, что инвесторы начали продавать криптовалюту после того, как глава компании намекнул на выходных, что автопроизводитель рассматривает или, возможно, уже продал некоторые из своих биткойн-холдингов.
Цена биткоина упала более чем на 9%. Это самый низкий уровень с 8 февраля. Одновременно другая криптовалюта Dogecoin рухнула почти на 7% до 0,48 доллара.
Напомним, 13 мая американский производитель электромобилей Tesla приостановил их продажу за биткоины. Причина этого - неэкологичность способа получения этой криптовалюты.
Ранее сообщалось, что биткоин начали добывать на древних компьютерах Commodore 64. Также мы писали о том, что нефть Brent "рухнула" в цене.
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