В понедельник, 17 мая, курс криптовалюты Bitcoin упал до трехмесячного минимума на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска.

Стоимость биткоина опустилась до 42 185 долларов, сообщает Reuters.

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Отмечается, что инвесторы начали продавать криптовалюту после того, как глава компании намекнул на выходных, что автопроизводитель рассматривает или, возможно, уже продал некоторые из своих биткойн-холдингов.

Цена биткоина упала более чем на 9%. Это самый низкий уровень с 8 февраля. Одновременно другая криптовалюта Dogecoin рухнула почти на 7% до 0,48 доллара.

Напомним, 13 мая американский производитель электромобилей Tesla приостановил их продажу за биткоины. Причина этого - неэкологичность способа получения этой криптовалюты.

Ранее сообщалось, что биткоин начали добывать на древних компьютерах Commodore 64. Также мы писали о том, что нефть Brent "рухнула" в цене.

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