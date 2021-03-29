Редчайший металл на планете дорожает быстрее биткоина [ Редактировать ]
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Стоимость биткоина ставит рекорды с начала 2021 года. Самая популярная криптовалюта взлетела в цене до 60 тысяч долларов, достигнув пика в этом месяце.
Однако есть материал, который дорожает быстрее биткоина. Причем это не цифровая валюта, а физически осязаемое вещество.
Один из редчайших металлов на Земле – иридий – с начала года демонстрирует взрывной рост стоимости. Этот металл с начала года вырос в цене на 131%, тогда как биткоин только на 85%, сообщает Bloomberg.
Сравнение стоимости иридия и биткоина
Особенность металла в том, что большая его часть получается при добыче палладия или платины.
Иридий сейчас активно используется в свечах зажигания и электронных экранах. Его актуальная цена – порядка 6 тысяч долларов за унцию (28,35 граммов). Он втрое дороже золота.
Рост стоимости иридия связан с перебоями в поставках и огромном спросе. Так что, вдладельцы иридия сейчас могут обогатиться даже больше, чем на биткоинах.
Однако просто так купить иридий не получится. Его продают только крупные промышленные центры, специализирующиеся на выплавке благородных и драгоценных металлов, а также в слитках у нескольких продавцов по миру. Так что на его цену также влияет сложная доступность.
Также выросла стоимость других металлов палладиевой группы. Сейчас палладий стоит 2598 долларов, на 9% ниже исторического максимума. Родий поставил рекорд в 29 800 тысяч долларов за унцию. Стоимость рутения достигла почти 13-летнего максимума – 400 долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как курс биткоина рухнул на 10% за сутки и продолжает падать. Также напомним, что в честь иридия была назван бренд твердотельных накопителей Goodram – IRDM.
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