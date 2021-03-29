Тугоплавкий и редкоземельный металл иридий сейчас по стоимости обошел биткоин Источник: Unsplash

Стоимость биткоина ставит рекорды с начала 2021 года. Самая популярная криптовалюта взлетела в цене до 60 тысяч долларов, достигнув пика в этом месяце.

Однако есть материал, который дорожает быстрее биткоина. Причем это не цифровая валюта, а физически осязаемое вещество.

Один из редчайших металлов на Земле ­– иридий – с начала года демонстрирует взрывной рост стоимости. Этот металл с начала года вырос в цене на 131%, тогда как биткоин только на 85%, сообщает Bloomberg.

Сравнение стоимости иридия и биткоина

Особенность металла в том, что большая его часть получается при добыче палладия или платины.

Иридий сейчас активно используется в свечах зажигания и электронных экранах. Его актуальная цена – порядка 6 тысяч долларов за унцию (28,35 граммов). Он втрое дороже золота.

Рост стоимости иридия связан с перебоями в поставках и огромном спросе. Так что, вдладельцы иридия сейчас могут обогатиться даже больше, чем на биткоинах.

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Однако просто так купить иридий не получится. Его продают только крупные промышленные центры, специализирующиеся на выплавке благородных и драгоценных металлов, а также в слитках у нескольких продавцов по миру. Так что на его цену также влияет сложная доступность.

Также выросла стоимость других металлов палладиевой группы. Сейчас палладий стоит 2598 долларов, на 9% ниже исторического максимума. Родий поставил рекорд в 29 800 тысяч долларов за унцию. Стоимость рутения достигла почти 13-летнего максимума – 400 долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как курс биткоина рухнул на 10% за сутки и продолжает падать. Также напомним, что в честь иридия была назван бренд твердотельных накопителей Goodram – IRDM.

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