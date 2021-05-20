На улице Бульварно-Кудрявской в Шевченковском районе Киева торжественно открыли памятник национальному герою Кубы и духовному лидеру кубинского народа Хосе Марти.

"Для народа Кубы Хосе Марти имеет такое же значение, как Тарас Шевченко для украинского народа. Еще 20 лет назад в центральном парке Гаваны - города-побратима Киева, был установлен памятник Тарасу Шевченко. Теперь Украина сделала свой вклад в дружбу между нашими народами, открыв в Шевченковском районе Киева монумент Хосе Марти", - говорится в сообщении пресс-службы Института Хосе Марти в Украине.

Хосе Марти - выдающийся борец за независимость Кубы, которого сами кубинцы называют "Апостолом свободы". Памятник был открыт в день памяти - 126 лет назад поэт героически погиб за освобождение Кубы в бою с испанскими колонизаторами.

"Родина - это все человечество", - писал Хосе Марти. После себя он оставил философию, которая заставила Кубу переродиться.

Монумент установлен на так называемой "Аллее просветителей" вблизи Львовской площади рядом с памятниками выдающемуся французскому писателю Оноре де Бальзаку, автору первого словаря украинского языка Борису Гринченко и национальному поэту Венгрии Шандору Петефи.

Память поэта почтили ученики школы №176, студенты и преподаватели Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, Киевского университета им. Гринченко - они исполнили на испанском и украинском языках известное стихотворение кубинского поэта "Девушка с Гватемалы" и исполнили песню на его слова "Гуантанамера". В церемонии открытия приняли представители посольства Кубы, МИД Украины, властей Шевченковского района, телеканала "Интер".

Они отметили значение кубинской правительственной программы "Дети Чернобыля", в рамках которой более 24 тысяч детей получили медицинскую помощь на Кубе.

Прес-служба Хоче Марті в Україні