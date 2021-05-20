Зеленский рассказал о судьбе уволенных министров [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
После отставки экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий переходят на работу в Офис президента. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Криклий остается в команде. У нас была встреча и после увольнения, и скоро вы увидите его на новой должности. Относительно министра экономики... Петрашко тоже останется на той или иной должности в команде, но будет отвечать исключительно за очень важную реформу в Украине. Он будет оставаться в Офисе президента - будет координировать земельную реформу.
Напомним, что в четверг, 20 мая, Верховна Рада назначила трех новых министров:
• Министерство здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.
• Министерство развития экономики, первый вице-премьер - глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
• Министерство инфраструктуры - глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Владимир Зеленский прокомментировал назначение новым главой Мининфраструктуры Александра Кубракова. По словам главы государства, он показал серьезный результат в одном из инфраструктурных проектов.
Напомним, что Зеленский назвал главные причины отставки трех министров.
по теме
Голосование за отставку действующих министров состоится на внеочередном заседании Верховной Рады 18 мая. Глава "Слуг народа" допустил, что при голосовании за увольнение Степанова "могут быть небольшие разногласия". Планируется, что новых министров парламент назначит в четверг, 20 мая
В Офисе президента подтвердили грядущую отставку пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель и сообщили, какую для нее подобрали работу
Ранее чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию
Степанов не писал заявление об отставке, представление на его увольнение подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Одной из причин увольнения Степанова Арахамия назвал провал вакцинации. Закупкой вакцин от коронавируса приходилось заниматься Офису президента, так как Минздрав не справлялся с этой задачей
В четверг, 20 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль представил команде Министерства экономики нового руководителя