После отставки экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий переходят на работу в Офис президента. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Криклий остается в команде. У нас была встреча и после увольнения, и скоро вы увидите его на новой должности. Относительно министра экономики... Петрашко тоже останется на той или иной должности в команде, но будет отвечать исключительно за очень важную реформу в Украине. Он будет оставаться в Офисе президента - будет координировать земельную реформу.

Напомним, что в четверг, 20 мая, Верховна Рада назначила трех новых министров:

• Министерство здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

• Министерство развития экономики, первый вице-премьер - глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

• Министерство инфраструктуры - глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Владимир Зеленский прокомментировал назначение новым главой Мининфраструктуры Александра Кубракова. По словам главы государства, он показал серьезный результат в одном из инфраструктурных проектов.

Напомним, что Зеленский назвал главные причины отставки трех министров.