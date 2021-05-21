В четверг вечером, 20 мая, в северо-западном штате Индии Пенджаб разбился истребитель военно-воздушных сил страны МиГ-21 Bison. Об этом сообщает пресс-служба ВВС страны в Twitter.

Пилот погиб.

Прошлым вечером произошла авиакатастрофа с самолетом Bison ВВС, находившимся в западном секторе. Пилот командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы. ВВС Индии выражает соболезнования в связи с трагической утратой и искренне поддерживает семью погибшего.

Самолет проводил плановый тренировочный полет.

В причинах катастрофы будет разбираться следственная комиссия.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси рядом с жилыми домами разбился самолет ВВС. Момент крушения самолета попал на видео.

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