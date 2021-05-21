Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск начал говорить о возможности проведения полетов за пределы Солнечной системы. Об этом он заявил, выступая онлайн на российском марафоне "Новое знание".

По словам Маска, для того, чтобы покинуть пределы Солнечной системы нужно использовать антиматерию, так как ближайшая система находится на расстоянии четырех световых лет.

Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы.

Отмечается, что антиматерией называют вещество, состоящее из античастиц, стабильно не образующееся в природе. Ядра антивещества, синтезированные учеными, состоят из антипротонов и антинейтронов, а оболочки - из позитронов.

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Кроме того, на границе Солнечной системы зафиксирован загадочный шум. Астрономы проверили полученные данные из космического зонда и выяснили, что странные звуки являются "гулом" плазмы за пределами Солнечной системы.

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