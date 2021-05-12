Космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю информацию о том, что за пределами гелиосферы зафиксирован странный и шум.

Как сообщает Nature Astronomy, астрономы проверили полученные данные из космического зонда и выяснили, что странные звуки являются "гулом" плазмы за пределами Солнечной системы.

Однако по данным расчетов, в месте пролета "Вояджер-1" не должно быть никаких "шумов", так как Солнечный ветер уже не вторгается в эту область пространства. Интенсивность гула плазмы в этом регионе странным образом оказалась выше ожидаемой.

"Вояджер-1"

Единственное, что фиксировалось ранее в относительно "тихом" регионе, так это мощные коронарные выбросы Солнца, которые изредка слышны в постоянном и монотонном плазменном шуме как раскаты грома.

Плазму в межзвездном газе фиксирует один из немногих оставшихся рабочими за 40 лет прибор "Система плазменных волн" (PWS, Plasma Wave System). Этот прибор фиксировал радиоволны, создаваемые Сатурном и Юпитером, но по-настоящему проявил себя на границе гелиосферы и за её пределами.

Настоящим открытием стало детектирование довольно сильной активности электронов в межзвездном пространстве, куда не долетает солнечный ветер. Эта информация поможет лучше понять процессы за пределами звездных систем.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые обнаружили загадочный взрыв в межзвездном пространстве.