Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по боевикам из террористической организации ХАМАС, которые действуют в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, за все время спецоперации террористы потеряли 200 человек личного состава, а также более 100 километров своих подземных коммуникаций. Нетаньяху добавил, что усилия вооруженных сил Государства Израиль привели к тому, что ХАМАС отбросили на годы назад.

Отмечается, что премьер Израиля поблагодарил мировое сообщество за поддержку во время конфликта, в частности президента США Джо Байдена, с которым он шесть раз разговаривал в последние дни.

Читайте также, начиная с 2:00 21 мая между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. После начала режима прекращения огня в Секторе Газа и остальной территории Палестинской автономии люди вышли на улицы для празднования перемирия.

Кроме того, создание двух отдельных государств, столицей которых будет город Иерусалим является основным путем остановки палестино-израильского конфликта. У ООН есть резолюции, согласно которым такой путь решения конфликта станет возможным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.