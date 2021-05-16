Продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение цели/ фото: iz.ru

Создание двух отдельных государств, столицей которых будет город Иерусалим является основным путем остановки палестино-израильского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш.

По его словам, у ООН есть резолюции, согласно которым такой путь решения конфликта станет возможным. Государства будут существовать на основе мира и взаимного признания.

Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН.

Отмечается, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели. Гуттериш добавил, что столкновения должны немедленно прекратиться.

Читайте также, террористы палестинской организации ХАМАС выпустили по территории Государства Израиль 2900 ракет. Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего там были разбиты окна, а также полностью уничтожена внутренняя часть жилища.

Кроме того, израильские военные поразили десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейских городов. Также удар был нанесен по тоннелю ХАМАС, расположенному под пляжем отеля в северной части сектора Газа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.