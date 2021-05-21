Перша ніч без обстрілів. Ізраїль і ХАМАС оголосили перемир'я. Припинення вогню стало можливим завдяки тиску Сполучених Штатів і за посередництва Єгипту. Втім, самі ізраїльтяни у ставлені до такого фіналу - розділилися. Чому - розкаже Володимир Кулаков.

Обстріли, зруйновані від ракет будинки, звуки сирен і сотні жертв - такі наслідки ескалації на Близькому Сході. З 10 травня між Ізраїлем і ХАМАСом поновилися бойові дії. До загострення призвели сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських родин із району в Східному Єрусалимі.

Після півтора тижневої ескалації сторони таки уклали угоду про перемир'я, яке почало діяти вже цієї ночі. Посередником у переговорах став Єгипет. У Секторі Гази припинення вогню святкували.

Але з обох боків конфлікту є ті, хто перемир'я підтримує, і ті, хто виступають проти.

Марк Дан Кірі, ізраїльський студент:

Особисто я проти. Нам треба продовжувати боротьбу доти, доки ми повністю не знищимо ХАМАС.

Євген Стан, житель Ашкелона:

Я перемир'я підтримую. Вважаю, що ми отримали максимум із операції в Секторі Гази.

Оші Авітал, жителька Сектора Гази:

Я не вірю в перемир'я. Вони знову почнуть нас обстрілювати ракетами. І намагатимуться вбити наших людей.

Цвіка Гефт, житель Сектора Гази:

Я вважаю, що перемир'я - це добре. Я не знаю, як довго воно зможе протриматися. Однак хочу сказати, що Ізраїль майже нічого не досягнув.

Генсек ООН Антоніу Гуттереш припинення вогню в регіоні привітав. І висловив співчуття родинам жертв ескалації. А от на оголошення перемир'я вплинув американський президент Джо Байден. За інформацією CNN, під час переговорів із Нетаньягу Байден тиснув на ізраїльського прем'єра з вимогою укласти перемир'я з ХАМАСом.

Під час розмови президент США не приховував свого роздратування. Та таки пообіцяв Ізраїлю допомогти оговтатися після того, як у бік країни випустили понад чотири тисячі ракет.

Джо Байден, президент США:

Щойно я говорив із прем'єр-міністром Нетаньягу. Він подякував за систему "Залізний купол", яку наші країни розробляли разом, бо вона врятувала життя ізраїльських громадян. Я, зі свого боку, запевнив, що США поповнять ракетами ізраїльський "Залізний купол" для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому.

Уже після оголошення перемир'я публічно виступив Беньямін Нетаньягу. Зазначив - Ізраїль досяг своїх цілей.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми нанесли потужний удар по терористичним угрупованням. Змогли зменшити їхній потенціал і водночас відновити спокій. Ми ліквідували важливих керівників ХАМАСу й Ісламського Джихаду. І той, хто залишився живий, знає, що ми зможемо його дістати будь-коли.

Від початку ескалації палестинці повідомили про понад 240 загиблих. В ізраїльтян дванадцять жертв. І хоча наразі невідомо, чи буде перемир'я довготривалим - європейські авіакомпанії вже оголосили про відновлення рейсів до Ізраїлю. Найближчі - заплановані на ці вихідні.