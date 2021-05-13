В четверг, 13 мая, в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два журналиста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Авария произошла около 12:00 вблизи села Гаевое Кобеляцкой территориальной общины.

"По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации местных СМИ, в аварии погибла съемочная группа телеканала "НТН" Владимир Непейпиво и Константин Худолий.

Ранее сообщалось, что в Польше украинцы попали в ДТП, погиб ребенок. Также на трассе Киев - Чоп произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

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