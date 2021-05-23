Фронтмена итальянской рок- группы Måneskin Дамиано Давида, которая в этом году победила на Евровидение-2021, заподозрили в употребление наркотиков прямо во время шоу.

Зрители заметили, как рок-музыкант наклонился над столом и будто бы что-то нюхал. В Сети предположили, что это был кокаин. Дамиано на пресс-конференции прокомментировал слухи.

Однако фронтмен Måneskin объяснил, что гитарист группы разбил стакан и он наклонил голову, чтобы посмотреть, что произошло.

"Томас, это был Томас. Он разбил стакан. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята. Никакого кокаина. Не говорите так", – сказал Дамиано.

Ну и это еще не все конфузы. Солист группы Måneskin Давид Дамиано так радовался победе на Евровидении 2021 в Роттердаме, что у него треснули кожаные штаны прямо на сцене.

22-летний парень даже сразу этого не заметил, и к его счастью, подкладка сценического наряда уцелела.

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