Солист Måneskin оконфузился сразу после победы на Евровидении (видео) [ Редактировать ]
Солист группы Måneskin Давид Дамиано так радовался победе на Евровидении 2021 в Роттердаме, что у него треснули кожаные штаны.
22-летний парень даже сразу этого не заметил, и к его счастью, подкладка сценического наряда уцелела.
Видео появилось на официальной Instagram-странице международного песенного конкурса.
"Когда ты такой рок-н-рольный, твои штаны раскалываются", - подписано видео.
На то, что с нарядом Давида не все в порядке, обратила внимание его коллега по группе - гитаристка Виктория де Анжелис.
"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", - сказал вокалист группы Måneskin , открывая бутылку игристого, чтобы отпраздновать победу на конкурсе.
Италия победила на Евровидении уже третий раз и впервые с 1990-го года.
Первые пять мест на Евровидении 2021
- Måneskin (Италия)
- Барбара Прави (Франция)
- Gjon's Tears (Швейцария)
- Daði og Gagnamagnið (Исландия)
- Go_A (Украина)
Måneskin победила с песней на итальянском языке Zitti e Buoni (в переводе - "Тихие и смирные"). Конкурсанты набрали 524 балла.
Что известно о Måneskin и Давиде Дамиано
Группа Måneskin существует с 2015 года. Ее основали Дамиано, Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Творчество коллектива объединяет музыку в стиле рок, рэп, регги, фанк и поп.
Фронтмен Måneskin 22-летний Давид Дамиано стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на "Евровидении" в этом году.
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