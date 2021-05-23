Какое место заняла Украина на Евровидении 2021: все триумфаторы конкурса (видео) [ Редактировать ]
В Роттердаме, Нидерландах прошел песенный конкурс Евровидение 2021. После яркого выступления всех 26 представителей стран-участниц, был объявлен победитель 65-го международного песенного конкурса.
Триумфатором по итогам подсчета голосов и симпатий жюри стал Måneskin, который выступал от Италии с песней "Zitti e buoni".
Выступление группы оценили в 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей), что и сделало ее победителем с минимальным отрывом от других конкурсантов.
Выступление группы Måneskin в Гранд-финале Евровидения 2021, который принес ей триумф:
Второе место у Барбары Прави (Barbara Pravi) из Франции, которая исполнила песню Voilà, и получила по итогам 499 голосов.
Третье место получил Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) с композицией Tout l'Univers - представитель Швейцарии.
Певец получил в целом 432 голоса.
Украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней "Shum" в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в итоге заняла 5 место.
Украинцы получили 364 балла 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.
Видео выступления Go_A в финале Евровидения 2021 с песней "Шум":
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