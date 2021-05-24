Санкции ЕС против Беларуси: в СМИ появились первые детали [ Редактировать ]
В понедельник, 24 мая, Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над Белорусью после инцидента с рейсом Ryanair. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании Белавиа к аэропортам стран Евросоюза. Так, в канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона заявили:
Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц.
Также речь идет о возможности закрытия аэропортов Европы для белорусской авиакомпании.
По данным Bloomberg, Брюссель также может запретить наземные транзитные перевозки через Беларусь в страны ЕС.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.
Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
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