В понедельник, 24 мая, Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над Белорусью после инцидента с рейсом Ryanair. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании Белавиа к аэропортам стран Евросоюза. Так, в канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона заявили:

Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц.

Также речь идет о возможности закрытия аэропортов Европы для белорусской авиакомпании.

По данным Bloomberg, Брюссель также может запретить наземные транзитные перевозки через Беларусь в страны ЕС.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.

Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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