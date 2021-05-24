В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал./ фото: Нацполиция

Недалеко от населенного пункта Золотоноша, который находится в Черкасской области, автомобиль на большой скорости протаранил стационарный полицейский пост.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. ДТП произошло 23 мая около 23:00 на 121 километре автодороги Н-08, в момент аварии в машине находился пятилетний ребенок. Стало известно, что водитель Opel Meriva ехал на большой скорости, в результате чего не справился с управлением.

Отмечается, что правоохранители выяснили, что шофер в момент ДТП был трезвым. В отношении водителя составлен протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) административного кодекса Украины.

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