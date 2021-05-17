1 мая, в 11:40 утра, в Киеве, на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича произошло жуткое ДТП, в результате которого девушке по имени Наталия чудом удалось выжить. Об этом пострадавшая написала на своей странице в Facebook.

Так, на пешеходном переходе, на разрешающий сигнал светофора для пешеходов девушку сначала сбила, а потом еще и переехала машина.

Nissan Juke на скорости сначала сбил меня, после чего переехал всеми четырьмя колесами и даже не притормозил. Водитель остановил машину на 15 метров ниже от места преступления, после того как на дорогу выбежали кричащие свидетели.

Благодаря чуду девушка смогла выжить, но сильно пострадала:

От удара и наезда у меня было выбито пять центральных зубов, разорвало десну, я получила сильное сотрясение мозга, грыжу в позвоночнике, рассечение головы, многочисленные ушибы, раны, гематомы всего тела, страшные головные боли и абсолютно невероятное психологическое потрясение.

На сегодняшний день пострадавшей провели первую сложную и длительную операцию на верхней челюсти и расписали план лечения на несколько месяцев вперед с ориентировочной суммой лечения в 400 000 гривен.

Это только то, что мне нужно заплатить прямо сейчас и это только то, что касается зубов. Расходы на обследования, лечение других травм и реабилитацию пока в принципе невозможно оценить.

Также девушка отметила, что друзья, я и близкие не разглашали информацию о виновной стороне, поскольку надеялись на порядочность людей и их готовность компенсировать нанесенный моральный и материальный ущерб. Однако, циничное отношение водителя вынудило девушку рассказать о случившемся и просить помощи у людей.

Начнем с того, что только сегодня, на 16 день с момента аварии, сбившая меня женщина вышла на связь и принесла мне свои извинения. Она по прежнему не желает со мной встречаться, аргументируя это тем, что: "Это трата нервов и здоровья". Я не получила от этого человека никакой помощи, ни копейки компенсации. А теперь по порядку. Моей несостоявшейся убийцей оказалась Козлова Ирина Антониновна, 1947 года рождения. Ирина Антониновна 12 лет занимала должность главного санитарного врача города Киева, а последние годы возглавляла СЭС Шевченковского района. Женщина весьма известная и, допускаю, влиятельная.

"Когда "скорая" отвезла меня в больницу, на место преступления приехали мои родители. Мама собирала мои зубы на асфальте в лужах крови, а папа общался с полицией и следователем. На помощь Ирине Козловой приехала ее дочь - Чащевая Елена, врач отоларинголог, которая работает в институте отоларингологии имени Коломийченко.

Дочь Ирины Козловой уверяла мою маму, что их семья сделает все, чтобы меня спасти и помочь. Взяла телефоны моих родителей", - пишет девушка.

Елена Чащевая позвонила спустя несколько дней, поинтересоваться как я. Наверное, их волновало выжила ли "эта девочка". Дочь Ирины Козловой снова подтвердила готовность все компенсировать и попросила вести переговоры со своим сыном - Дмитрием Чащевым, адвокатом, но только после 10-го мая, поскольку Дмитрия не было в Киеве. В первый рабочий день после аварии мой отец поехал в Голосеевское РУВД, именно туда передали материалы дела. И сразу написал заявление об открытии уголовного производства в связи с нанесением телесных повреждений средней тяжести.

"В тот же день, внук Ирины Козловой - адвокат Дмитрий Чащевой позвонил моему папе и попросил с ним встретиться. По невероятной случайности он вдруг сразу оказался в городе. Дмитрий, у которого есть своя юридическая фирма под названием "Kuzmenko Chashcheviy", встретился с моим отцом, выслушал нашу позицию касательно финансовой компенсации, пообещал передать все своей бабушке и сказал следующую фразу: "Ну это же не я пьяный сбил вашу дочь, а старенькая бабушка", - говорит Наталья.

Также в сети было опубликовано видео страшного инцидента, просмотрев которое адвокат виновницы сказал: "Это конечно ужасно, но обратите внимание, что я, со своей стороны, ничего с этим видео не сделал, хотя мог бы".

В итоге, спустя несколько дней пустых разговоров, Дмитрий переслал отцу девушки сообщение, в котором Ирина Козлова сказала, что сумма финансовый компенсации для нее не подъемная и пусть ее определяет суд.

Друзья, а теперь самое важное. Извлечения из реестра недвижимого имущества показали, что Ирине Козловой принадлежит 4х комнатная квартира в центре Киева в новом доме на Олеся Гончара 35 вместе с отдельным паркоместом (для примера, стоимость 3х комнатной квартиры в этом доме составляет 365 тысяч долларов), несколько земельных участков в Киеве на улице Лазурной (стоимость одного земельного участка около 100 тыс долларов, согласно объявлениям в интернете).

"Также со слов Ирины Козловой живет она в квартире в новом доме на Шота Руставели (специально не пишу точный адрес, чтобы не нарушать приватность Ирины, вся информация о ней и ее родственниках взята из публичного доступа). Полагаю, что эта квартира также принадлежит Козловой, в новый реестр она не внесена. Внуку и дочке также принадлежат земельные участки и недвижность в Киеве. Как вы считаете у Ирины Козловой есть возможность компенсировать нанесенный материальный и моральный ущерб? Глубоко убеждена, что да", - добавила она.

Пострадавшая отметила, что ни виновница, ни ее родственники несколько дней не выходят на связь.

Также девушка написала о том, что теперь ей страшно жить и выходить на улицу.

Ранее мы писали, что в Одесской области на трассе маршрутка на большой скорости столкнулась с фурой. Среди пострадавших женщины в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов. Пострадавшие с травмами отправились в местную больницу. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.